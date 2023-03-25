Edirne Göç İdaresi Müdürlüğünce Hatay'daki afetzede çocuklara oyuncak gönderildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Göç İdaresi Müdürlüğünce, afetzede çocuklar yararına düzenlenen "Edirne'den Hatay'a Oyuncak Kardeşliği" kampanyası kapsamında toplanan oyuncaklar, Hatay'daki 1500 çocuğa dağıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklara moral amacıyla düzenlenen oyuncak kampanyaları sürüyor.

Edirne Göç İdaresi Müdürlüğünün afetzede çocuklar için başlattığı "oyuncak kardeşliği" kampanyasına müdürlük personeli ve aileleri destek verdi.

Kampanyada toplanan oyuncaklar kutulandıktan sonra otobüsle Hatay Apaydın Geçici Barınma Merkezi'ne gönderildi.

"Edirne'den Hatay'a Oyuncak Kardeşliği" kampanyasında toplanan oyuncaklar, göç idaresi personeli tarafından çocuklara dağıtıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.