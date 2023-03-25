Edirne'deki operasyonlarda 576 kilo 471 gram uyuşturucu ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 576 kilo 471 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 517 kilo 242 gram ecstasy, 36 kilogram kokain, 16 kilo 981 gram esrar, 2 kilo 247 gram metamfetamin, 3 kilo 381 gram skunk, 0,62 gram eroin ve 9 tüp likit esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.

Ayrıca, "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından aranan 13 zanlı da yakalanarak adli makamlara teslim edildi.​​​​​​​

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