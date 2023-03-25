Edirne'de asayiş

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'deki kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 52 şişe içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan Mahallesi'nde şüpheli M.Ö'nün aracını durdurdu.

Aramada, gümrük kaçağı 52 şişe içki ve faturasız çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şüpheli M.Ö. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

- Motosiklet hırsızlığı

Keşan'da motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Yenimescit Mahallesi'nde yaşayan G.Y, evinin bahçesindeki motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

G.Y, Keşan Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

- Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli M.K'yi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.