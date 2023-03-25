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EDİRNE (AA) - İpsala'da, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kontrolünde mera gübreleme çalışmaları devam ediyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, mera ıslah ve amenajman projeleri kapsamında ilkbahar gübrelemesi yapılıyor.

İlçeye bağlı Koyuntepe köyü merasına 15 ton gübre atıldı.

- Buğday tarlalarında süne kontrolü yapılıyor

İpsala'da, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri buğday tarlalarında süne kontrolü gerçekleştirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ekipler, İbriktepe köyü ve Hacıköy'de buğday tarlalarında genel incelemede bulundu.

Üre gübrelemesi ile buğdayda bitki gelişiminin daha sağlıklı şekilde devam ettiği belirtildi.

- Orman Haftası

Keşan Belediyesi, Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara 1000 fidan dağıttı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ağaç varlığının artırılması için çalışmalar yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Vatandaşlara fidan dağıtıldığını aktaran Helvacıoğlu, "Keşan'a yeşil çok yakışıyor. Geleceğimize daha yeşil bir Keşan bırakmak için de çalışıyoruz. Çevre dostu belediyecilik kapsamında Orman Haftası'na özel 1000 selvi fidanımızı daha toprakla buluşturmak için vatandaşlarımıza hediye ettik." ifadelerini kullandı.

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