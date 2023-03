Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Balkan Şehitlerini Anma Günü mesajı

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyıla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, Türk halkının Balkan Savaşları'nda eşine çok az rastlanacak emsalsiz bir mücadele ve direniş gösterdiğini belirtti.

Balkan devletlerinin 1912'de Osmanlı İmparatorluğu'na karşı giriştiği Balkan Savaşı'nda, kahraman Türk halkının Mehmed Şükrü Paşa'nın kumandasında 155 gün boyunca hiçbir destek alınmadan Edirne'yi savunduğunu aktaran Gürkan, "26 Mart 1913'te Edirne için kara günler başladı. Mehmet Şükrü Paşa'nın kumandasında 155 gün hiçbir destek alınmadan kahramanca savunulmasına karşın, bu eşsiz topraklar 26 Mart 1913’te işgale uğradı ve Edirne tarihin en acı günlerini yaşadı. Kentin düşman eline geçmesi ile binlerce vatan evladı esir düştü." ifadelerini kullandı.

Gürkan, Enver Paşa komutasındaki birliklerin 21 Temmuz 1913'te Edirne'yi yeniden vatan topraklarına kattığını, şehitlerin yaptığı fedakarlıkların asla unutulmayacağını vurguladı.

Balkan şehitlerini saygı ve rahmetle andıklarını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Bugün huzur içinde yaşadığımız bu şehirde attığımız her adımı, verdiğimiz her nefesi aziz şehitlerimize borçluyuz. Her karış toprağı şehit kanları ile sulanmış serhat şehri Edirne'miz, her ne pahasına olursa olsun bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkacak, ay yıldızlı bayrağı sonsuza kadar bu topraklarda dalgalandırmaya devam edecektir.

Tüm bu duygu ve düşüncelerle özgürlüğü ve bağımsızlığı için tarihin her döneminde emsalsiz bir mücadele veren Türk milletinin bir daha aynı acıları yaşamamasını diliyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Edirne'yi kahramanca savunan Şükrü Paşa’yı ve kahraman şehitlerimizi bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve minnet duygularıyla anıyorum."

