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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresine (UASK-2023) katılarak oturum başkanlığı yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından Antalya'da düzenlenen kongrede 44 bilimsel oturum gerçekleşti.

Akciğer sağlığı hakkında güncel gelişmelerin paylaşıldığı kongrede Rektör Tabakoğlu, genç meslektaşlarıyla bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, 1510 katılımcıyla gerçekleştirilen etkinliğin deprem sonrasında hekimlere bir nebze moral olduğunu belirtti.

- 16 Yaş Altı Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonası

"16 Yaş Altı Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonası" beyaz grup müsabakaları Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müsabakalara 6 ilden 7 takım katıldı.

İllerinde birinci olan takımların katıldığı şampiyonada A grubunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor, B grubunda Çanakkale Türk Telekom birinci oldu.

- MHP İl Teşkilatı Edirne'de seçim çalışmalarını sürdürüyor

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, MHP'nin Edirne'de başarılı olması için çalıştıklarını belirtti.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin Türkiye'nin geleceği açısında kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

MHP'nin Edirne'de hak ettiği yere geleceğini aktaran Tercan, şunları kaydetti:

"Partimizin Edirne'de başarılı olması için var gücümüzle çalışıyor ve üzerimize düşen her ne varsa fazlasıyla yapıyoruz. Çünkü yapılacak seçimler hayati önem arz ediyor. MHP, inanç hürriyetinin ve laikliğin en güçlü teminatıdır. MHP, Edirne halkının partisidir. Her ülkücü üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Tek amacımız Edirne'de milletvekili çıkarmak ve belediyeyi kazanmak olacaktır. Edirne seçmeninin iradesiyle hareket eden yegane parti MHP'dir."









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