Afetzede çocuklar Edirne'yi fotoğraflayacak

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EDİRNE (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Edirne'ye gelen afetzede çocuklara, Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) tarafından eğitim verilecek.

Teorik eğitimleri tamamlayacak afetzede çocuklar, eğitmenleri eşliğinde kentin tarihi ve kültürel yerlerini fotoğraflayacak.

Dernek Başkanı Serdar İyiiz, üyeleriyle Selimiye Meydanı'nda yaptığı açıklamada, afetzede çocukların sosyalleşmesi ve Edirne'yi tanıması için bir proje hazırladıklarını söyledi.

Çocuklara yönelik fotoğrafçılık eğitimi almış EFOD üyelerinin olduğunu belirten İyiiz, kentte misafir edilen afetzede çocuklara verilecek eğitim için ekipman ihtiyacını tamamladıklarını ifade etti.

Çocukların Edirne'yi fotoğraflayacağını anlatan İyiiz, şunları kaydetti:

"Çocuklara verilecek eğitim için dernek üyeleri arasında yaptığımız kampanya kapsamında çocukların kullanımına uygun 10 dijital fotoğraf makinesi alındı. Lise dönemindeki yetişkin çocuklara yönelik olarak da daha profesyonel makineler sağlanıyor. Çocuklar bu eğitimle fotoğrafı, fotoğraf makinesinin teknik yapısını öğrenecekler. Çeşitli fotoğraf ekipmanlarını görecekler. Fotoğraf eğitimiyle çocukların bakış açısı değişecek. Projenin sonunda afetzede çocuklarla geniş katılımlı bir sergi yapılacak ve aldıkları eğitimin sonucu gösterilecek."





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