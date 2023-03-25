Edirne Valisi Kırbıyık'ın 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü mesajı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kırbıyık, mesajında, bir asra yakın Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapan Edirne'nin 20. yüzyılın başlangıç yıllarında tarihinin en zor günlerini geçirdiğini belirtti.

Balkan devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı giriştiği Balkan Savaşı'nda Mehmed Şükrü Paşa'nın kumandasında Edirne'nin 155 gün boyunca hiçbir destek alınmadan kahramanca savunulduğunu aktaran Kırbıyık, şunları kaydetti:

"26 Mart 1913'te Edirne için kara günler başlamış, kentin düşman eline geçmesi ile binlerce vatan evladı esir düşerek, Sarayiçi mevkiinde günlerce, açlık ve salgın hastalıklarla mücadele etmişlerdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere her karış toprağı şehit kanları ile sulanmış serhat şehri Edirne'miz ve bu topraklar uğruna canlarını feda eden şehit ve gazilerimizi, 26 Mart Balkan Şehitleri Anma günü münasebetiyle şükran ve rahmetle anıyorum. Vatan size minnettardır, ruhlarınız şad olsun."

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