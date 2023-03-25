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EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Havsa İlçe Teşkilatı tarafından iftar programı düzenlendi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir tesiste düzenlenen programa, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Saadet Partisi Havsa İlçe Başkanı Murat Aladağ, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Tekin, ramazan ayının hayırlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Milli görüş geleneğinin tüm insanların saadetini ön plana koyduğunu belirten Tekin, "Biz, bütün insanlığın, eksiksiz, bizim gibi inanan, inanmayan herkesin saadetini arzu ederiz. Bunun da temelinde fikir, düşünce, inanç özgürlüğü, hürriyeti yatar. İnsanlar, düşündükleri ve inandıkları gibi yaşayabilirlerse mesut ve bahtiyar olurlar. Bu, bizim kendi inancımızın bize bir emridir aynı zamanda." ifadelerini kullandı.

- Berber ve kuaförlere perlatör dağıtıldı

Keşan'da su tasarrufu ve su kaynaklarının verimli kullanılmasına dikkati çekmek için berber ve kuaförlere perlatör dağıtıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, berber ve kuaförlerde su tüketiminin yüksek olduğunu belirtti.

Suyun tasarruflu kullanılmasını sağlamak için tedbirler aldıklarını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Suyu en çok kullanan, en çok tasarrufu yapacak. Berberler Odası Başkanı Mutlu Gezer öncülüğünde tüm berber ve kuaförlerimize perlatörlerimizi temin ederek 5 kat su tasarrufuna katkıda bulunuyoruz. Berberler Odamızdan tüm Keşan'ımıza örnek olacak davranış. Tüm esnaf ve vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyoruz."

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