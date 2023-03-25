AK Parti Edirne İl Başkanı İba'nın 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü mesajı

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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, Edirne'nin Balkan Savaşı sırasında kuşatma altında kaldığını ve 26 Mart 1913 tarihinde işgal edildiğini belirtti.

İşgalle birlikte Sarayiçi mevkiinde yüzlerce kişinin günlerce esir tutulduğunu aktaran İba, binlerce asker ve vatandaşın açlık ve zor koşullar nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Türk milletinin Balkan Savaşı'nda canını ortaya koyarak büyük bir fedakarlık gösterdiğini anımsatan İba, şunları kaydetti:

"Bugünkü varlığımızı yurdunu savunmak için şehit olan milletimize ve askerlerimize borçluyuz. Sarayiçi'nde esir tutulan birçok askerimiz, sivillerimiz, çocuklarımız günlerce hayatta kalma mücadelesi vermiş, en sonunda teslim olmak zorunda kalmışlardır. Allah bir daha milletimize, devletimize böyle günler yaşatmasın.

Edirne'nin tarihine unutulmaz iz bırakan Balkan Savaşları'nın 110. yıl dönümü vesilesiyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Edirne için uğruna canlarını feda eden tüm şehit ve gazileri şükran ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

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