Trakya'da AK Parti il teşkilatlarında milletvekili adaylığı temayül yoklaması yapıldı

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EDİRNE (AA) - Trakya'da AK Parti il teşkilatlarında milletvekili adaylığı için temayül yoklaması yapıldı.

AK Parti'nin Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ il teşkilatlarında, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Seçimi öncesi AK Parti'den gösterilecek milletvekili adaylarının tespiti sürecindeki ilk adım olan teşkilat temayül yoklaması elektronik ortamda gerçekleştirildi.

Edirne'de, AK Parti Edirne İl Başkanlığında gerçekleştirilen temayül yoklamasına AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Nil Hıdır, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Elif Yeşim Aras, milletvekili aday adayları ve partililer katıldı.

İl Başkanı Belgin İba, temayül yoklamasının 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Milletvekilliği aday adaylığı sürecinin başından sonuna kadar titizlikle yürütüldüğnü aktaran İba, "Milletimizi temsil etmek, çok büyük bir mesele büyük bir vazife. Bu vazifeye aday olan tüm arkadaşlarımıza, bu yolda başarılar diliyorum. Teşkilatlarımızın bu konuda en doğru kararla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizgisine, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışacak arkadaşlarımızı, 14 Mayıs günü kurulacak sandıklarda aday olarak görmek isteyeceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde 28. Dönem Milletvekili Seçimi öncesi AK Parti'den gösterilecek milletvekili adaylarının tespiti sürecindeki ilk adım olan teşkilat temayül yoklaması Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Teşkilat üyeleri oylarını elektronik ortamda kullandı.

AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dagtaş, yaptığı konuşmada, tüm aday adaylarına başarılar diledi.

Parti olarak seçimlere en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade eden Dağtaş, tüm vatandaşları 14 Mayıs'ta sandık başına davet etti.

Tekirdağ'da AK Parti'den gösterilecek milletvekili adaylarının tespiti sürecindeki ilk adım olan teşkilat temayül yoklaması, kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinden itibaren gelen teşkilat üyeleri elektronik ortamda oy kullandı. AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş, oylamanın tüm adaylara ve partilerine hayırlı olmasını diledi.

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