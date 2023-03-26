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EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi zabıta ekiplerinin fırınlardaki denetimleri sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ilçedeki fırınlarda gramaj, hijyen, yetki ve fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde ramazan ayının vazgeçilmezlerinden pidenin üretim ve satışı hususuna da dikkat edildi.

Ekiplerin denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

- Türk Kızılay gönüllüleri afet bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor

Keşanlı Türk Kızılay gönüllüleri, afet bölgesindeki çalışmalarına devam ediyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta bulunan 15 gönüllü, hazırladıkları iftarlıkları deprem mağduru ailelere ulaştırıyor.

Gönüllüler, sıcak yemek dağıtımı da gerçekleştiriyor.

- Öğretmenler "Akran Zorbalığı Kursu" için Prag'da

Edirne'den 8 öğretmen, "Akran Zorbalığı Kursu"na katılmak için Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün koordinatörlüğünde yürütülen 2022-SCH Erasmus+ Akreditasyon Projeleri kapsamında 8 öğretmen, "Akran Zorbalığı Kursu" için Prag'a gitti.

Akreditasyon Projeleri kapsamında Ar-ge/Pek koordinatörü Ayşegül Döşlü Kıratlı da aynı şehirde bulunuyor.

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