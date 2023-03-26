Balkan Şehitleri Edirne'de törenle anıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sarayiçi'nde oluşturulan kortej, Fatih Köprüsü'nden geçerek Balkan Şehitliği'ne yürüdü.

Şehitlikteki törende anıta çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu sırasında askerler saygı atışı yaptı.

İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy'un yaptırdığı duanın ardından Vali Vekili Sıdkı Zehin, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Recep Gürkan, kurum müdürleri ve gaziler, şehitliğe karanfil bıraktı.

Tören, Edirne Halk Eğitimi Merkezi Mimar Kemaleddin Salonu'nda Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan programla devam etti.

Okul Müdürü Tolga Ersoy, 155 gün süren kuşatmanın ardından 26 Mart 1913'de teslim olan Edirne'nin, aynı yıl 21 Temmuz'da yeniden vatan topraklarına katıldığını söyledi.

Edirne'nin geri alınmasının çekilen acıları bir nebze olsun dindirdiğini belirten Ersoy, "Atalarımızın canlarını feda ettikleri bu topraklar sonsuza kadar ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, Türkiye Cumhuriyeti olarak var olmaya devam edecektir." dedi.

Program, öğrenciler tarafından sahnelenen "Balkanların Gözyaşı" isimli piyesle sona erdi.

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