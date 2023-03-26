Edirne'de hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de hakkında birçok suçtan yakalama kararı bulunan şüpheli tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde şüphelendikleri İ.B'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgulamasını yaptı.

Kontrolde İ.B. hakkında birçok suçtan yakalama kararı olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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