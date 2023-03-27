Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişi "bilişim yoluyla hırsızlık" yaptığı iddiasıyla torunundan şikayetçi oldu.

İspatcami Mahallesi Hıdırağa Sokak'ta yaşayan S.A, telefonuyla izni olmadan torunu A.A'nın internetten alışveriş yaptığını öğrendi.

S.A. polis merkezine giderek torunundan şikayetçi oldu.

- Evinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltın alındı

Edirne'de evinde yapılan aramada uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.Ç'nin Babademirtaş Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada 2,1 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu içme aparatı, 1 uyuşturucu içme düzeneği ve şüphelinin üzerinde 1 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Ç. gözaltına alındı.

- Bisiklet hırsızlığı

Edirne'de bisikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan E.F. apartmanın giriş katına kilitli bıraktığı bisikletinin çalındığını fark etti.

E.F. Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

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