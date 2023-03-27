"Görsel algı eğitimi" çocukların algılama gücünü artırıyor

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zülfiye Gül Ercan, görsel algı eğitiminin çocukların algılama gücünü artırdığını belirtti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde okul öncesi öğretmenlere "Erken Çocukluk Döneminde Görsel Algı" konulu çevrim için seminer verildi.

Ercan, seminerde, okul öncesi dönemde olan çocukların gelişim sürecinde ve eğitiminde görsel algının rolü ve önemi hakkında bilgi verdi.

Çocuklarda görsel algılamanın önemine dikkati çeken Ercan, "Çocukluk döneminde hız kazanan görsel algılama bilişsel, motor, dil, duygusal ve sosyal becerilerin gelişiminde önemli rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere erken dönemden itibaren çocuklardaki görsel algıyı destekleyeme yönelik eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasının gerekli olduğunu belirten Ercan, şunları kaydetti:

"Görsel algı eğitimi konusunda hazırlanan etkinlikler algılama gücünü arttırmakta, akıl yürütme, problem çözme, hatırlama, neden sonuç ilişkisi kurma, dikkati yoğunlaştırma gibi zihinsel süreçlere hizmet etmektedir. Somut deneyimler yaratılması, çocukların çevrelerini daha iyi anlamalarına, daha iyi bir algıya sahip olmalarına ve çevreleriyle olumlu iletişim kurmalarına zemin hazırlar. Görsel algılama eğitim programında ilk basamağı dinleme becerileri oluşturmaktadır.

Dinlemek için göz kontağı kurulması, dikkatin toplanması gerekmektedir. Çocukların gelişimlerine ve ihtiyaçlarına uygun dikkat çekici, monotonluktan uzak olacak şekilde hazırlanmaktadır."

Ercan, bu çalışmaları çocukların deneme yaparak öğrenmelerine sonuçlarını tartışmalarına fırsat verecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

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