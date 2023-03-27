Edirne'de "Cumhuriyetin 100. Yılında Balkan Savaşlarını Yeniden Düşünmek" konulu paneli düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de "Cumhuriyetin 100. Yılında Balkan Savaşlarını Yeniden Düşünmek" konulu panel düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Yerleşkesi Senato Salonu'nda düzenlenen panel öncesi yaptığı konuşmada Edirne'nin geçmişte çok büyük üzüntüler, savaşlar, sevinçler ve fetihler yaşamış bir şehir olduğunu belirtti.

Bölgede özellikle Balkan Savaşları'nda emsalsiz acılar yaşandığını vurgulayan Tabakoğlu, "Pek çok araştırmacı, yerli yabancı, bunu kabul ediyor ki, savaş zamanında hareket eden her şeyin öldürülmeye, sürülmeye çalışıldığını, bir soykırımın, bir katliamın olduğunu. Bizlerde bir olacağız, bütün olacağız, Balkan Savaşları'ndaki acı günleri unutmadan, yapılan hatalardan ders alacağız." dedi.

- "Müslümanlar cephede savaşmak için seferber olmuşlardı"

Tarih bölümü öğretim üyesi ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Prof. Dr. Nurten Çetin ise Balkan Harbi'ni anlamak ve şehitleri anmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Balkan Harbi'nde, yaşanan tüm acılara rağmen, savaşla birlikte yaşanan gelişmelerin Türk toplumunun milli birlik ve beraberlik duygularını zirveye ulaşmasını sağladığını vurgulayan Çetin, harbin millet olma bilincini tüm açıklığıyla gerçekleşmesine büyük katkı sağladığını söyledi.

Balkan Savaşları'nın Türk ve İslam dünyasındaki etkilerinde de değinen Çetin, dünyadaki tüm Müslümanlar'ın savaşa kayıtsız kalmadığını, maddi ve manevi destekte bulunduğunu belirtti.

Savaş sırasında tüm Müslümanlar'ın vatan savunmasına hazır olduklarını vurgulayan Çetin, "Ülkede binlerce kişi askeri kadroya girmek için gönüllü oldu. Savaş kararı alındıktan sonra gönüllüler aktif bir şekilde savaşta rol aldılar. Gönüllüler silah ve askeri elbiselerini de kendileri temin etti. Müslümanlar cephede savaşmak için seferber olmuşlardı."dedi.

Çetin, bazı Müslümanlar'ın ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını, bazıları hayvanlarını vererek, bazıları da gıda ve giyecek yardımı yaptığını söyledi.

- "Balkan savaşlarında nakliye büyük bir sorun olmuştur"

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Tekdemir de Osmanlı ordusunun Balkan Savaşları'nda kullandığı ulaşım araçlarından örnekler verdi.

Savaş sırasında kara, deniz ve demir yollarının kullanıldığını anlatan Tekdemir, "Özellikle mevsimin sonbahar ve kış aylarına denek gelmesi nedeniyle kara yoluyla savaş bölgesine gönderilen mühimmatların çamura saplanmış, buda büyük bir nakliye sorunu oluşturmuştur. Demir yolu ve deniz yolunda ise kazalar, seferlerin aksaması gibi sorunlar yaşanmıştır. Kısacası Balkan Savaşları'nda nakliye büyük bir sorun olmuştur." dedi.



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