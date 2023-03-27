Edirne'de Kütüphaneler Haftası kutlanmaya başladı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de "Kütüphaneler Haftası" nedeniyle program düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Kırkpınar Kütüphanesi'nde düzenlenen programda, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara, kütüphane çalışanlarına Allah'tan rahmet yaralılara ise acil şifalar diledi.

Kütüphaneler Haftası'nın bu yıl "Kütüphane İyileştirir" ana temasıyla kutlandığını anlatan Soytürk, hafta boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini belirtti.

Edirne'deki depremzede çocuklara yönelikte programlar düzenleyeceklerini ifade eden Soytürk, özellikle çocukların yaşadığı travmaları atlatmaları konusunda destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından bir yıl boyunca en çok kitap okuyan Merve Nur Gündoğan ve Beril Derin Kale'ye çeşitli hediyeler verildi.



Kütüphaneler Haftası hafta boyunca il merkez ve ilçelerdeki kütüphanelerdeki çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

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