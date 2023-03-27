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Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Uzunköprü Ergene Stadı'nın yapım işinin iptal edildiğini ileri sürdü.

Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun soru önergesine stadın ilk ihalesinin teklif veren olmaması ikinci ihalenin ise yüksek teklif verilmesi nedeniyle iptal edildiğini, üçüncü bir ihale için ise çalışmaların sürdüğü şeklinde cevap verdiğini belirtti.

Yapım işini iptal edildiğini iddia eden Gaytancıoğlu, Uzunköprü Ergene Stadı'nın da Yeni Edirne Stadı gibi CHP iktidarı tarafından yapılacağını ileri sürdü.

- Saadet Partisi Uzunköprü İlçe Teşkilatı iftar verdi

Saadet Partisi Uzunköprü İlçe Teşkilatı partililerine iftar verdi.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir tesiste düzenlenen iftara Saadet Partisi Genel Merkez Genel İdare Kurulu Üyesi ve Edirne İl Sorumlusu Mustafa İriş, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Saadet Partisi Uzunköprü İlçe Başkanı Recai Taşkın ve parti yöneticileri katıldı.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, eski başbakan Necmettin Erbakan gibi Milli Görüş'e son nefeslerine kadar sahip çıkacaklarını söyledi.

- Rektör Tabakoğlu, uluslararası öğrencilerle buluştu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni (DİLMER) ziyaret ederek uluslararası öğrencilerle buluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamamaya göre Tabakoğlu ziyarette, TÜ'nün dünyanın 79 ülkesinden gelen yaklaşık 5 bin uluslararası öğrenciye eğitim verdiğini ifade etti.

Öğrencilerle sohbet eden, öğrencilerin Edirne ve üniversite ile ilgili izlenimlerini dinleyen Tabakoğlu, TÜ'nün tüm birimleri ile uluslararası öğrencilerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Ziyarette, DİLMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ramadan Doğan, Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Nur, Öğr. Gör. Aynur Tüsgil, Dış İlişkiler Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Edirne Koordinatörü Fatih Ot hazır bulundu.

- Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı nedeniyle "Cumhuriyetimize Giden Yol: Çanakkale Cephesi" başlıklı çevrim içi anma programı düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, Çanakkale Zaferi'nin büyük bir destan olduğunu belirterek milli günlerin her daim hatırlanması gerektiğini belirtti.

TÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bülent Atalay da Türkiye'nin pek çok şehrinden lise talebelerinin öğretmenleriyle bir daha dönmemek üzere cepheye koştuğunu belirtti.

Çanakkale'de ödenen bedelin değerine paha biçilemeyeceğini dile getiren Atalay, şunları kaydetti:

"Sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolun sağlam taşlarının döşenmesini 1911 Trablusgarp Savaşı'nda millet teşkilatlandırıldığında emperyalizmin nasıl dize getirildiğini bizzat görerek Mustafa Kemal Atatürk yaşamıştı. Çanakkale Zaferi ile edindiği tecrübe ve Türk milletine olan itimadı tamamen arttı ve nihayet bu durum Milli Mücadele döneminde zirveye ulaştı ve ilelebet payidar kalacak olan Cumhuriyet'e ulaşıldı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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