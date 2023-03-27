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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,822 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 5,799 6,822 Arpa Kg 5,025 5,025 Ayçiçek Kg 9,911 11,272 Süpürge Teli Kg 28,290 33,020









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