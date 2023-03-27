Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

AK Partili Yavuz: Anormal bir teklifi olmadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre dört gün önce, güvenlik güçleri tarafından Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında, 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ş.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.