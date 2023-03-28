Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK mensubu tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince dün birinci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü mensubu A.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen A.T, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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