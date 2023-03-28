Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de park halindeki motosiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, B.S'nin Medrese Alibey Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Çavuşbey Mahallesi'nde yaptıkları kontrollerde, şüphe üzerine A.B'nin üzerini aradı.

Cebinde 1.57 gram esrar bulunan şüpheli gözaltına alındı.

- Kayıp kızını arıyor

Edirne'de bir kişi kayıp kızının bulunması için polise başvurdu.

Z.Ç, polis merkezine giderek kızı İ.Ç'nin sabah evden çıktığını, bir daha dönmediğini belirterek, kızının bulunmasını istedi.

Polis ekipleri kayıp kızın bulunması için çalışma başlattı.













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