Edirne'de misafir edilen depremzede çocuklar oyunlarla eğlendi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte depremzede çocuklar oyun oynadı.

Uzunköprü ilçesindeki yurtlarda misafir edilen depremzede çocuklara yönelik düzenlenen programda, yüz boyama, çanta ve kitap ayracı tasarımı gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Programa katılan çocuklar, çuval yarışı, kaşıkla yumurta taşıma ve zeka oyunları oynayarak keyifli zaman geçirdi.

Kahramanmaraş'tan iki çocuğuyla Edirne'ye gelen Döndü Fırtına, gazetecilere, sosyal etkinlikler sayesinde çocukların eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.

Etkinliklerle depremin acılarını bir nebze de olsa unuttuklarını belirten Fırtına, "Eğitici faaliyetler ve oyunlarla birlikte güzel zaman geçiriliyor. İki oğlum da okullarına severek gidiyor, yurtta yapılan etkinlikler de çok faydalı geçiyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Ailesiyle birlikte Hatay'dan gelen Ali Bakımcı ise çocuklara yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirildiğini ifade etti.

- Çocuklar etkinliklerden memnun

4. sınıf öğrencisi Zehra Oğuz, keyifli vakit geçirdiğini dile getirdi.

Derslerinde başarılı, okulda mutlu olduğunu aktaran Oğuz, "Onun dışında arkadaşlarımızla oyunlar oynuyoruz. Bugün de çanta yaptık, boyama etkinliği gerçekleştirdik. Eğleniyoruz ve güzel zaman geçiriyoruz." diye konuştu.

Simge Akıllı da arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynayıp güzel zaman geçirdiklerini dile getirdi.









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