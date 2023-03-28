Askeri yasak bölgede yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılanması sürdü

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EDİRNE (AA) - Edirne'de sınırda yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılanmasına devam edildi.

Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Dedeağaç Polis Müdürlüğünde çalışan trafik polisi E.V. ile arkadaşı A.T. katılmadı.

Yurt dışına yazılan müzekkere sonrası E.V. ve A.T'nin gelen ifadesi dosyaya eklendi. Sanıklar ifadesinde, yanlışlıkla sınıra geldiklerini, bulunduklarını yerin yasak bölge olduğunu bilmediklerini ileri sürdü.

Mahkeme, mütalaanın hazırlanması için beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Tutuksuz yargılanan sanıkların "askeri yasak bölgeye girme" suçundan 2 ila 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

- Olay

Yunanistan polisi E.V. ile arkadaşı A.T, 6 Aralık 2021 Pazartesi günü güvenlik güçleri tarafından sınır köylerinden Doyran ve Elçili arasındaki 1. derece askeri yasak bölgede bir otomobilde yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirilmişti.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası "askeri yasak bölge ihlali" suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverilmişti.



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