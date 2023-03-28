Balkanlar'dan gelen soğuk hava nedeniyle Trakya'da sıcaklıklar düştü

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EDİRNE (AA) - Trakya, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi.

Soğuk ve yağışlı hava sistemi Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşürdü.

Sağanağın da etkili olduğu bölgede yağışlar zaman zaman şiddetli olarak görülüyor.

Bölge geneli düşen sıcaklıklar nedeniyle zirai don uyarısı da yapıldı.

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