EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Sarı Saltuk Gazi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan "Rumeli'nin Gözcüsü Sarı Saltuk Gazi: Tarih, Edebiyat ve Folklor Yazıları" kitabı, üniversite yayınları tarafından yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesinin kuruluşunun 40. yıl dönümü kapsamında hazırlanan kitapta, Sarı Saltuk Gazi'nin hayatıyla Balkanlarda İslam'ın ve Türklüğün yayılmasındaki etkileri anlatılıyor.

Editörlüğünü, merkez müdürü Doç. Dr. Ayşegül Kılıç'ın üstlendiği ve Sarı Saltuk Gazi hakkında 17 makaleyi içeren kitap, 3 bölümden oluşuyor.

Tarih, edebiyat ve folklor yazılarından oluşan kitapta "Tarihi Bağlamda Sarı Saltuk Gazi ve Balkanlara Tesiri", "Anadolu'dan Balkanlara Sarı Saltuk İzleri ve İzindeki Rumeli Dervişleri" ve "Sarı Saltuk Tekke ve Türbeleri ile Saltukname’nin Düşündürdükleri" başlıklı bölümler yer alıyor.

- TÜ öğretim üyesinin başarısı

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Ocak'ın, yurt dışından bilim insanları ile ortaklaşa yapmış olduğu çalışma, "Journal of Business Ethics" dergisi tarafından kabul edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ocak'ın Kuveyt ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilim insanlarıyla hazırladığı "Do Individual Auditors from More Religious Hometowns Enhance Audit Quality? Evidence from an Islamic Country" başlıklı çalışması, prestijli işletme dergisinde yayınlanma hakkı kazandı.

Ocak'ın, yurt dışından bilim insanları ile birlikte yaptığı çalışma, sosyal norm ve sosyal kimlik teorileri çerçevesinde daha muhafazakar bölgelerden gelen bağımsız denetçilerin daha kaliteli denetim hizmeti verip vermediğine odaklanıyor.

- Keşan'da iftar programı düzenlendi

Keşan Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde düzenlenen iftarda vatandaşlar dualarla oruçlarını açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ramazan ayının toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirtti.

Geleneksel hale getirilen iftar programlarının sürdüğünü aktaran Helvacıoğlu, "Bu ramazan ayında da vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde orucumuzu açmaya devam ediyoruz. Mübarek ramazan ayında kurduğumuz iftar sofralarına vatandaşlarımızın ilgisi her zaman olduğu gibi büyük oluyor. Bu da büyük mutluluk veriyor. Ramazan bolluk, bereket ve paylaşmaktır. Amacımız bolluğu, bereketi ve paylaşmayı hep birlikte yaşamak. Tüm hemşehrilerimizi iftar sofralarımıza davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İftar programına Kaymakam Cemalettin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.









