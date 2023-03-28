Edirneli güreşçi doktor raporuyla katıldığı şampiyonada altın madalya kazandı

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EDİRNE (AA) - Edirneli güreşçi Eylem Engin, yaşı tutmaması nedeniyle aldığı doktor raporuyla katıldığı Celal Atik 17 Yaş Altı Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Yozgat'ta düzenlenen ve 61 kulüpten yaklaşık 350 sporcunun mücadele ettiği şampiyonaya Edirne Serhad Şehri Spor Kulübü sporcusu 15 yaşındaki Eylem Engin, yaşının küçük olmasından dolayı ailesinden alınan izin ve doktor raporuyla katılabildi.

Genç sporcu, 61 kiloda mindere çıkarken 5 maçta da rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen, yaptığı yazılı açıklamada, başarılı sporcuyu tebrik etti.

Engin'in gelecek vadeden bir güreşçi olduğunu aktaran Delen, "Şampiyon kızımız her geçen gün yeni başarılar elde ediyor. Çalışmalarını Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesislerinde sürdüren sporcumuza Süloğlu Belediyesi gerekli tüm desteği veriyor. Yozgat'ta düzenlenen şampiyonada doktor raporuyla mindere çıkan kızımız altın madalya kazandı. Kulüp Başkanı Tamer Ergül ve antrenörleri Turhan Arslantürk ve Doğu Eminoğlu'nu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.









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