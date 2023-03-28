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EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirnelilere hayvan sahiplenme çağrısında bulundu.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda sahiplenmeyi bekleyen sahipsiz hayvanların bulunduğunu belirtti.

"Satın alma, sahiplen" sloganıyla www.edirne.bel.tr adresinden sahipsiz hayvanların fotoğraf, kimlik ve sağlık bilgilerine ulaşabildiğini aktaran Gürkan, "Can dostlarımızın kalıcı ve sıcak bir yuvaya sahip olması çok önemli. Bu nedenle 'satın alma sahiplen' diyor, bu konuda da vatandaşlarımıza elimizden gelen desteği vermeye devam ediyoruz. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız hem www.edirne.bel.tr adresinden hem de barınağımıza şahsen başvurarak sahiplenmeyi bekleyen can dostlarımızla ilgili tüm bilgelere ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.

- Memur kadrosuna atanan personel için yemin töreni

Havsa Belediyesinde memur kadrosuna atanan personel için tören düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyede görev yapan 8 sözleşmeli personel, 7433 sayılı kanun çerçevesinde memur kadrosuna atandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Aydın Balkan, ataması yapılan personeli tebrik etti.

Yemin törenine, belediye meclis üyeleri ve ataması yapılan personel katıldı.

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