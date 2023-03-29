Bulgaristan seçimlerinde Türkiye'de 20 ilde 162 sandık kurulacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulgaristan seçimlerinde Türkiye'de 20 ilde 162 sandık kurulacak

AA

Bulgaristan seçimlerinde Türkiye'de 20 ilde 162 sandık kurulacak

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Bulgaristan'da 2 Nisan'da yapılacak seçimler kapsamında Türkiye'deki soydaşlar için 20 ilde 162 sandık kurulacağını söyledi.

Güneş, AA muhabirine, Bulgaristan'da hükümet kurulamaması nedeniyle son 2 yılda beşinci kez erken genel seçim yapılacağını belirtti.

Son 2 yıldır yapılan seçimlerde Bulgaristan'daki partilerin yeterli çoğunluğu sağlayamadığını anımsatan Güneş, "Büyük oranda yeterli oyu alamamaları nedeniyle istikrarsız bir durum oluştu. Bu da ekonomik krizlerle boğuşan Bulgaristan'ı etkiliyor. Tabii bu durum bizim soydaşlarımızı da etkiliyor." dedi.

Soydaşların seçimlerden dolayı sandığa gitmekten yorulduğunu ifade eden Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizlerin ümidi Bulgaristan'daki Türklerin ve vatandaşların daha iyi hayat şartlarına sahip olması ve refah düzeyinin yükselmesi. Türkiye-Bulgaristan arasındaki ilişkileri güçlendirmek için orada istikrarlı bir hükümetin kurulmasını istiyoruz. Soydaşlarımıza ricada bulunuyoruz, sandıklarda oy kullanma işlemlerine gelin katılın, bu sizler için çok kıymetli. Orada bir söz hakkı sahibi olmak istiyorsanız, bunlar Bulgaristan'da hükümetin kurulmasıyla olur. Hükümetin kurulması için de Bulgaristan parlamentosunda yer alan partilerin yüksek oranlarda oy almasıyla mümkün oluyor. Bulgaristan'daki partilerin çok fazla dağınık olması, sayısının fazla olması ve düşük oranlarda milletvekili sayılarında kalmaları nedeniyle burada istikrarsız durum oluştu."

Güneş, Bulgaristan'da seçime katılan 20'ye yakın partinin olduğunu ancak partilerin yeterli milletvekili çıkaramaması nedeniyle hükümet kurulamadığını dile getirdi.

- "Türkiye'de 300 binden fazla seçmenimiz var"

Bulgaristan'da yapılacak seçimler kapsamında Türkiye'de soydaşlar için 20 ilde 162 sandık kurulacağını anlatan Güneş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 300 binden fazla seçmenimiz var. Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlarımızdan, soydaşlarımızdan 300 bin insan Bulgaristan seçimlerinde oy kullanabilir. Fakat soydaşlarımızın son yapılan seçimlerde 60-90 bin bandında oy kullandığını görmekteyiz. Bizim hedefimiz 2 Nisan'da yapılacak Bulgaristan parlamento seçimlerinde 120-130 bin bandında oy kullanılmasıdır. Burada kullanacağımız oylar orada hükümet kurulmasını sağlayabilir. Hükümet kurulması demek bizlerin 4 yıl seçimlerle ilgili bir işlem yapmamamız demek. Bu da Bulgaristan ve Türkiye arasındaki yüksek olan ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin daha da yükseğe çıkmasını sağlayabilir."

Güneş, Edirne'de 2 bine yakın soydaşın kent merkezindeki 75. Yıl İlköğretim Okulu ve Bulgaristan Başkonsolosluğu ile Keşan ilçesindeki Keşan Lisesi'nde oy vereceğini ifade etti.

- "Bulgaristan yardım için ilk koşan ülkelerin başında"

Güneş, hükümetin kurulamamasının halkta bitkinlik ve huzursuzluğa yol açtığını dile getirdi.

Türkiye'de yaşayan soydaşların Bulgaristan'da yaşayanlara sahip çıkmak istediğini aktaran Güneş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Etnik kökeni Bulgar ya da Türk olsun fark etmiyor bizim için. Biz çünkü yaşadıklarımızdan şunu gördük. Türkiye'de yaşanan depremde Bulgaristan yardım için ilk koşan ülkelerin başında. Oradaki soydaşlarımız ve Bulgarlar kardeşlik bağlarımızın güçlü olduğunu gösterdiler. 150'ye yakın tır, binlerce çadır, yine 10 binlerce gıda malzemesi bize temin ettiler. Bunun yanında maddi yardım da sundular. Onlar bize destek çıktı. Bu gibi durumlarda da bizler de onlara destek çıkıp sağlıklı bir hükümet kurulmasını arzu ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Küresel ısınma leylekleri etkiledi; çoğu erken geldi, bazıları göçmedi'
YEREL HABERLER 'Küresel ısınma leylekleri etkiledi; çoğu erken ...
Edirne'deki operasyonda yakalanan uyuşturucu zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'deki operasyonda yakalanan uyuşturucu zanlısı ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirneli güreşçi doktor raporuyla katıldığı şampiyonada altın madalya kazandı
YEREL HABERLER Edirneli güreşçi doktor raporuyla katıldığı ...
Yunan polis Manolis: Askeri yasak bölgeye girdiğimizi düşünmüyorum
YEREL HABERLER Yunan polis Manolis: Askeri yasak bölgeye girdiğimizi ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de 3 terör şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de 3 terör şüphelisi tutuklandı
Balkanlar'dan gelen soğuk hava nedeniyle Trakya'da sıcaklıklar düştü
YEREL HABERLER Balkanlar'dan gelen soğuk hava nedeniyle Trakya'da ...
Askeri yasak bölgede yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılanması sürdü
YEREL HABERLER Askeri yasak bölgede yakalanan biri polis 2 ...
Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken ...
Edirne'de misafir edilen depremzede çocuklar oyunlarla eğlendi
YEREL HABERLER Edirne'de misafir edilen depremzede çocuklar ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK'lı terörist ...
Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ...
Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Edirne'de kampa girdi
YEREL HABERLER Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası ...
Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Edirne'de kampa girdi
YEREL HABERLER Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası ...
Edirne'de 3 terör şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 3 terör şüphelisi yakalandı
FETÖ şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken ...
Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de Kütüphaneler Haftası kutlanmaya başladı
YEREL HABERLER Edirne'de Kütüphaneler Haftası kutlanmaya başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.