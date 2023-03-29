Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir otomobilde çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.Ş'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 42 şişe kaçak içki ele geçirildi.

- Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

F.Ç'nin Fatih Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Evden hırsızlık

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evden para ve eşya çalındı.

Alınan bilgiye göre, F.Ö'nün Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 15 bin lira ile bazı ev eşyaları çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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