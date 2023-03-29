Trakya'da üreticiler zirai dona karşı önlem aldı

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EDİRNE (AA) - Trakya'da üreticiler uyarılar sonrası zirai dona karşı önlemler aldı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, AA muhabirine, sıfırın altına düşen sıcaklıkların zirai dona neden olduğunu söyledi.

Son günlerde sıcaklıkların hızlı düştüğünü belirten Kaya, meyve ağaçları ve ekimi yapılan sebzelerin, kışlık tarla bitkilerine göre zirai dondan daha çok etkilenebileceğini ifade etti.

Üreticilerin zirai dona karşı tedbirlerini alması ve en az kayıpla soğuk günleri atlatması gerektiğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Zirai don olayı bitkilerde şok etkisi yaratıyor. Son dönemlerde kış ayları sıcak geçtiği için bitkiler bahara kendilerini hazırlıyor. Birden düşen sıcaklık bitkiyi etkiliyor. Bahar geldiği için bitkilerin genç yapraklı bol miktarda su taşıyor. Don olayı yaşanınca özellikle büyüme noktaları zarar görüyor. Erken dönemde ekilen soğan, sarımsak ve benzeri sebzelerle birlikte meyve ağaçları için zirai don büyük bir problem yaratabilir. Üreticiler buna karşı önlemlerini almalı. Seralarda soba yakma, ağaçların ve ekili sebzelerin üzerine don örtüleri serilmesi gibi önlemler belli bir sıcaklığı oluşturup bitkileri koruyor. Bahçelerde lastik yakıldığını daha önceden biliyoruz, bu önlemler bir katkı sağlıyor.

Kaya, soğuk dönemlerde tarlalara ilaç atılmaması tavsiyesinde de bulundu.

- "Sobaları hazırladık"

Fide üreticisi Aylin Kılıçarslan da serasındaki meyve fidanları, sebze fideleri ve süs bitkilerinin zarar görmemesi için önlemlerini aldıklarını ifade etti.

Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğünü anlatan Kılıçarslan, "Sobalarımızı hazırladık. Don olayının beklendiği saatten bir süre önce sobaları yakacağız. Donma tehlikesi olan bitkileri seralara taşıyacağız. Bu şekilde koruma altına alacağız." diye konuştu.





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