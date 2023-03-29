Edirne'de misafir edilen depremzedeler ihtiyaçlarını sosyal marketten karşılıyor

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EDİRNE (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Edirne'ye yerleşen depremzedeler ramazan ihtiyaçlarını sosyal marketten karşılıyor.

Edirne Valiliği koordinesinde Gençlik Merkezi'nde oluşturulan sosyal market, depremzedelere hizmet vermeyi sürdürüyor.

Sosyal markette ramazan ayı dolayısıyla depremzedelere ramazan kolileri dağıtılıyor. Afetzedeler ihtiyaç duydukları gıda, hijyen malzemesi ve kıyafetlerini de buradan ücretsiz temin edebiliyor.

- "Ramazan buruk geçiyor"

Hatay'ın Samandağ ilçesinden gelen Arzu Çam, AA muhabirine, depremler nedeniyle evinin hasar aldığını söyledi.

Çocuklarının eğitimi için ailecek Edirne'ye geldiğini belirten Çam, "Edirne halkı inanılmaz derecede yardımsever. Komşularımız, esnaflar bizleri kucaklıyor ihtiyaçlarımızı soruyorlar. Herkes çok yardımcı oluyor çok teşekkür ederiz ancak ramazan buruk geçiyor. Ramazan ihtiyaçlarımızı buradan karşılıyoruz." dedi.

Sosyal marketin bulunduğu merkezin tesis amiri Yasin Nas da 6 bin civarında depremzedenin kente geldiğini söyledi.

Sosyal markete gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını belirleyip, yardımcı olduklarını anlatan Nas,"Ramazanla ilgili ise kolilerimizi hazırladık. Her aileye haftada birer defa ramazan kolisi ulaştırıyoruz. Ailelerimizin mutluluğu, hoşnutluğuyla alakalı elimizden gelen her türlü desteği sağlıyoruz." dedi.



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