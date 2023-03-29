Edirneli güreşçi Özlem Sarıaslan Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu

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EDİRNE (AA) - Edirneli güreşçi Özlem Sarıaslan, Celal Atik 17 Yaş Altı Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu.



Edirne Şahi Spor Kulübü'nün milli sporcusu Sarıaslan, Yozgat'ta düzenlenen şampiyonada 65 kilo final maçında rakibine yenilerek gümüş madalya kazandı.

Kulüp Başkanı ve Türkiye Güreş Federasyonu Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, yaptığı yazılı açıklamada, başarılı sporcuyu tebrik etti.

Özlem Sarıaslan'ın ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Edirne'yi en iyi şekilde temsil ettiğini belirten Delen, "Sporcumuz madalyaları toplamaya devam ediyor. Türkiye ikincisi olarak bizi yine gururlandırdı. Sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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