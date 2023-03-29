Edirneli öğrenciler Kütüphaneler Haftası kapsamında Saraçlar Caddesi'nde kitap okudu

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Kütüphane Haftası kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Toplumun kitap ve kütüphaneye ilgisini çekmek, okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, lise ve üniversite öğrencilerine vatandaşlar da kitap okuyarak destek verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara, kütüphane çalışanlarına Allah'tan rahmet yaralılara ise acil şifalar diledi.

Kütüphaneler Haftası'nın bu yıl "Kütüphane İyileştirir" ana temasıyla kutlandığını anlatan Soytürk, "Kitap iyileştirir elbette, öğrenme ve merak duygumuzu giderir. Bizim hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

-Öğrenciler kütüphaneyi ziyaret etti

Hafta boyunca kütüphanelere de ziyaretler sürüyor. Bu kapsamda TED Edirne Koleji 1'inci sınıf öğrencileri öğretmenleriyle Kırkpınar Halk Kütüphanesine ziyarette bulundu.



Kütüphaneyi gezen öğrencilere kütüphaneden yararlanma şartları ve ödünç kitap sistemi anlatıldı.

Öğrenciler bir süre kütüphanede okuma yaptı.



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