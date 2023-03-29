Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliğinin konuğu oldu.

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliğinin konuğu oldu.

İpsala Anadolu Lisesi Mehmet Yavaş Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Kaymakam Sevgili, öğrencilere geleceklerini planlamaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Sevgili, "İnsanların hayatlarındaki yol ayrımlarından biri liseden üniversiteye geçiş dönemidir. Bu geçiş döneminde iyi bir yol ayrımına girmeniz, bundan sonraki yaşamınızı şekillendirecektir. Bundan dolayı lisedeki eğitiminizi iyi bir şekilde tamamlayıp iyi bir üniversiteye yerleşmeniz çok önemli. Hedeflerinizi bunun üzerinde tasarlamanız gerekir." dedi.

Etkinliğe İpsala Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin de katıldı.

- Okul müsabakaları hentbol turnuvası

Edirne'de Okul Müsabakaları Yıldız Erkek ve Kız Müsabakaları Turnuvası düzenlendi.

Edirne Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya Edirne'den 3 okul takımı katıldı.

Edirne Gençlik Merkezi Amiri Yasin Nas, AA muhabirine, turnuvada birinci olacak takımın 27-30 Nisan tarihleri arasında Bursa'da yapılacak grup müsabakalarına katılacağını söyledi.

Bursa'da derece yapan takımların ise 18-21 Mayıs tarihleri arasında Tekirdağ'da yapılacak yarı finale çıkacağını belirten Nas, "Orada derece yapacak takımlar ise 29 Mayıs-2 Haziran tarihinde Ordu'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılım sağlayacaklar. Sporcularımıza başarılar dilerim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de hırsızlık zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de hırsızlık zanlısı tutuklandı
Edirne'de yaya geçitlerine engellilerin erişimine uygun sinyalizasyon sistemi kuruluyor
YEREL HABERLER Edirne'de yaya geçitlerine engellilerin erişimine ...
Üniversite öğrencilerinin 5 ayda ürettiği roket, Teknofest'te finalde
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerinin 5 ayda ürettiği roket, ...
Trakya Üniversitesi Meriç Roket Takımı, TEKNOFEST 2023'teki yarışmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Meriç Roket Takımı, TEKNOFEST ...
Edirne'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ...
Edirneli öğrenciler Kütüphaneler Haftası kapsamında Saraçlar Caddesi'nde kitap okudu
YEREL HABERLER Edirneli öğrenciler Kütüphaneler Haftası kapsamında ...
Trakya'ya leylekler bu sene erken geldi
YEREL HABERLER Trakya'ya leylekler bu sene erken geldi
Edirneli güreşçi Özlem Sarıaslan Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu
YEREL HABERLER Edirneli güreşçi Özlem Sarıaslan Kadınlar Güreş ...
Edirne'de misafir edilen depremzedeler ihtiyaçlarını sosyal marketten karşılıyor
YEREL HABERLER Edirne'de misafir edilen depremzedeler ihtiyaçlarını ...
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken ...
Trakya'da üreticiler zirai dona karşı önlem aldı
YEREL HABERLER Trakya'da üreticiler zirai dona karşı önlem aldı
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK'lı terörist ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Bulgaristan seçimlerinde Türkiye'de 20 ilde 162 sandık kurulacak
YEREL HABERLER Bulgaristan seçimlerinde Türkiye'de 20 ilde 162 ...
'Küresel ısınma leylekleri etkiledi; çoğu erken geldi, bazıları göçmedi'
YEREL HABERLER 'Küresel ısınma leylekleri etkiledi; çoğu erken ...
Edirne'deki operasyonda yakalanan uyuşturucu zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'deki operasyonda yakalanan uyuşturucu zanlısı ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirneli güreşçi doktor raporuyla katıldığı şampiyonada altın madalya kazandı
YEREL HABERLER Edirneli güreşçi doktor raporuyla katıldığı ...
Yunan polis Manolis: Askeri yasak bölgeye girdiğimizi düşünmüyorum
YEREL HABERLER Yunan polis Manolis: Askeri yasak bölgeye girdiğimizi ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de 3 terör şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de 3 terör şüphelisi tutuklandı
Balkanlar'dan gelen soğuk hava nedeniyle Trakya'da sıcaklıklar düştü
YEREL HABERLER Balkanlar'dan gelen soğuk hava nedeniyle Trakya'da ...
Askeri yasak bölgede yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılanması sürdü
YEREL HABERLER Askeri yasak bölgede yakalanan biri polis 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.