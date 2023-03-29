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EDİRNE (AA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliğinin konuğu oldu.

İpsala Anadolu Lisesi Mehmet Yavaş Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Kaymakam Sevgili, öğrencilere geleceklerini planlamaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Sevgili, "İnsanların hayatlarındaki yol ayrımlarından biri liseden üniversiteye geçiş dönemidir. Bu geçiş döneminde iyi bir yol ayrımına girmeniz, bundan sonraki yaşamınızı şekillendirecektir. Bundan dolayı lisedeki eğitiminizi iyi bir şekilde tamamlayıp iyi bir üniversiteye yerleşmeniz çok önemli. Hedeflerinizi bunun üzerinde tasarlamanız gerekir." dedi.

Etkinliğe İpsala Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin de katıldı.

- Okul müsabakaları hentbol turnuvası

Edirne'de Okul Müsabakaları Yıldız Erkek ve Kız Müsabakaları Turnuvası düzenlendi.

Edirne Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya Edirne'den 3 okul takımı katıldı.

Edirne Gençlik Merkezi Amiri Yasin Nas, AA muhabirine, turnuvada birinci olacak takımın 27-30 Nisan tarihleri arasında Bursa'da yapılacak grup müsabakalarına katılacağını söyledi.

Bursa'da derece yapan takımların ise 18-21 Mayıs tarihleri arasında Tekirdağ'da yapılacak yarı finale çıkacağını belirten Nas, "Orada derece yapacak takımlar ise 29 Mayıs-2 Haziran tarihinde Ordu'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılım sağlayacaklar. Sporcularımıza başarılar dilerim." diye konuştu.

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