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EDİRNE (AA) - Edirne'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

A.V. idaresindeki K 7448 HB plakalı otomobil ile Ş.K. yönetimindeki 22 AAE 955 plakalı motosiklet Abdurrahman Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ş.K. yaralandı.

Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü A.V. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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