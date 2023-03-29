Edirne'de yaya geçitlerine engellilerin erişimine uygun sinyalizasyon sistemi kuruluyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, yaya geçitlerine fiziksel ve görme engelli vatandaşların erişimine uygun butonlu sinyalizasyon sistemi kurulumu yapıldı.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaya ve sürücülerin güvenliğini sağlamak ve kavşaklarda bekleme sürelerini azaltmak amacıyla sinyalizasyon çalışması başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında Atatürk Bulvarı'nda Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün bulunduğu alana, engellilerin erişimine uygun, butonlu sinyalizasyon sistemi kurulumu yapıldı.

Dokunmatik butonlu ve yayaları uyaran sistem, yayaların güvenli bir şekilde yolun karşısına geçmesini sağlarken üzerinde Braille alfabesi (görme engelli insanların okuyup yazması için kullanılan bir alfabe yöntemi) bulunan sistem engelli vatandaşların da yaya geçidini güvenli bir şekilde kullanabilmesi için sesli uyarı verecek.

Çalışma kapsamında şehirde bulunan yaya geçidi çizgilerinin bakımları da gerçekleştiriliyor.

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