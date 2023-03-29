Edirne'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İlçe genelinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'nde şüphelendikleri M.K'yı durdurdu.

Şüphelinin UYAP kontrolünde hırsızlık suçundan aranması olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





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