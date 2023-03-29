Edirne'de üreticiler "Balkan soğuğuna" karşı seralarda sobalı önlem aldı

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EDİRNE (AA) – Edirne'de seralarında sebze ve çiçek fidesi ile meyve fidanı yetiştiren üreticiler, zirai dona karşı soba yakarak önlem aldı.

Üreticiler, gece sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesi beklenen kentte fideleri soğuktan korumak için seralarda sobalarını yakan üreticiler, sıcaklığın 5 derece üzerinde kalması için çaba sarf ediyor.

Üretici Hüseyin Kılıçaslan, AA muhabirine, serasındaki meyve fidanları, sebze fideleri ve süs bitkilerinin zarar görmemesi için tedbir aldıklarını söyledi.

Zirai don uyarısını dikkate alarak hareket ettiklerini belirten Kılıçaslan, soğuk havanın bitkileri etkilediğini ifade etti.

Bitkilerin donmaması için mücadele ettiklerini vurgulayan Kılıçaslan, "Kış soğuklarına alışığız ancak bahar aylarında olan zirai don olayları daha etkili oluyor. Böyle zamanlarda gece saatlerinde geliyoruz, belirli zamanlarda sobaya odun atarak ateşin sönmemesi için mücadele ediyoruz." dedi.

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