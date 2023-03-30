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EDİRNE (AA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Ali Kuşçu Uzay Evi'nde öğrencilerle film izledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, merkezi ziyaret eden Sevgili, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin'den bilgi aldı.

Sevgili, öğrencilerle birlikte "Ay'a Yolculuk" filmini izledi.

- TÜMKİAD Edirne Şubesi iftar programı düzenledi

Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) Edirne Şubesince iftar programı düzenlendi.

Havsa'daki bir tesiste gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan dualarla katılımcılar oruç açtı.

TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının sağlık, bereket ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Dernek olarak devlete ve millete hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Tanrıkulu, "Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle hepimiz biriz kardeşiz. Birlikte yaşamak zorundayız. Şunu bilmenizi isterim ki bizlerin tam zamanı. Bugün bir arada olma zamanı. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Bu toprakların kıymetini bilmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

TÜMKİAD Edirne Şube Başkanı Oğuz Kurum ise programa katılanlara teşekkür etti.

Programa, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat ve dernek üyeleri katıldı.

- Buğday tarlalarında süne kontrolü yapılıyor

İpsala'da, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri buğday tarlalarında süne kontrolü gerçekleştirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ekipler, İbriktepe, Tevfikiye ve Hacıköy'de genel incelemede bulundu.

Üre gübrelemesi ile buğdayda bitki gelişiminin daha sağlıklı şekilde devam ettiği belirtildi.













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