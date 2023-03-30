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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi'nin partneri olduğu "Öğretmen Eğitimi için Yeşil STEM Modeli" Projesi'nin ilk toplantısı Edirne'de yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi, South-West Üniversitesi, Ljubljana Üniversitesi ve Ioannina Üniversitesi ortaklığında hayata geçirilen Avrupa Birliği Erasmus+ projesinin planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesinden koordinatörlük görevini Prof. Dr. Eylem Bayır'ın yaptığı proje kapsamında gerçekleşen toplantıda, yürütülecek ortak çalışmalar konusunda görüş ve öneriler paylaşıldı.

Toplantı, proje kapsamında atılacak adımlar ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlanması ile sona erdi.

- Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyaretleri

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Meriç ilçesinde okul ziyaretlerinde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, ilçedeki okulları gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Derslikleri gezen Arpacı, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Arpacı'ya ziyaretlerinde müdür yardımcısı Cemal Turan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Ocak eşlik etti.





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