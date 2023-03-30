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EDİRNE (AA) - Süloğlu ilçesinde "Kütüphane Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi ve Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, eğitmenler eşliğinde "Renklerle Su Üstünde Sonsuz Dans" adlı ebru sanatı çalışması gerçekleştirdi.

- Polisten vatandaşlara bilgilendirme eğitimleri

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir haftada 245 vatandaşa "En iyi narkotik polisi anne", "Narkorehbermodlü", "UYUMA" ve "İki ekmek" konulu sunum ve bilgilendirme eğitimleri düzenlendi.

Bilgilendirme ve eğitimler Trakya Üniversitesi, Edirne Gençlik Spor Müdürlüğü, Kırkpınar Spor Lisesi ve Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirildi.

18 oturumda yapılan sunum ve bilgilendirme eğitimlerine veliler, kamu personeli ve Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri katıldı.

- Havsa'da fırınlar denetlendi

Havsa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı dolayısıyla zabıta ekiplerince fırın denetimi yapıldı.

Fırın ve unlu mamul üreten işletmelerde genel hijyen, temizlik ve ekmek gramajı gibi halk sağlığını ilgilendiren konularda inceleme gerçekleştirildi.

İş yeri ruhsatları, vergi levhası, etiket ve fiyatlar da kontrol edildi.



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