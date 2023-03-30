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EDİRNE (AA) - Havsa'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Havsa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi, Kaymakam İsmail Hakkı Batı başkanlığında seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda genel seçimin huzur ve güven içinde yapılabilmesi için oylama öncesi, günü ve sonrasını da kapsayacak şekilde alınması gereken tedbirler konuşuldu.

-Şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Havsa Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam İsmail Hakkı Batı'nın şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiği aktarıldı.

İftar sonrasında şehit ve gazi aileleriyle sohbet eden Batı, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Düzenlenen iftara, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, ilçe protokolü, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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