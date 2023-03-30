Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir eve baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada 80 gram skunk, 1,90 gram metamfetamin, 44 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve balistik çelik yelek ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.









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