Keşan'da nikahı kıyılan çift birbirlerine işaret diliyle "evet" dedi

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde Türkan Külçe ve Bülent Meriç, nikah törenlerinde birbirlerine işaret diliyle "evet" diyerek dünya evine girdi.

Evlenmek için Keşan Belediyesine başvuran konuşma engelli Türkan Külçe ve Bülent Meriç çiftinin nikahı Keşan Belediyesi Nikah Salonu'nda, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından kıyıldı.



Konuşma engelli çift, işaret dili çevirmeni eşliğinde birbirlerine "evet" dedi.



Helvacıoğlu, aileleri tebrik ederek çifte ömür boyu mutluluk diledi.

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