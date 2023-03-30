Edirne'de aranan 10 düzensiz göçmen yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 10 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında son bir haftada bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 10 yabancı uyruklu yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.





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