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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde, depreme karşı hazırlık ve tedbir adımları atılmaya devam ediliyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Bekler ve öğretim görevlileri ile belediyede toplantı gerçekleştirildi.



Toplantıda, ilçe merkezi ve mücavir alanların zemin tanımı, karotlu sondaj çalışması, jeofizik çalışma zemin parametreleri, yeraltı suyu ve riskli alanlar, yeraltı radar çalışması, jeofizik ve jeolojik tabanlı saha çalışmaları, harita oluşturulması maddeleri görüşüldü.



Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünal, Keşan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Personelleri Oya Saçar ve Güliz Uslun Esenler toplantıya katıldı.



- TÜ'de sıfır atık sistemi başarıyla sürdürülüyor



Trakya Üniversitesi (TÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Tuba Doğru, üniversitede sıfır atık sistemini başarıyla sürdürdüğünü belirtti.



Doğru, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarını teşvik etmeyi, döngüselliğe yönelik toplumsal değişimi desteklemeyi ve sıfır atık girişimlerini desteklemeyi amaçladığını belirtti.



Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun destekleri ile TÜ'de sıfır atık sistemine geçildiğini aktaran Doğru, şunları kaydetti:



"Bu sisteme geçtiğimiz ilk günden itibaren oluşan atıkları ayrı halde toplayarak yeniden geri dönüşüme ve ekonomiye kazandırılmasını sağlamaktayız. Oluşturduğumuz 'Atık Geçici Depolama Alanı' sahasına yerleştirilen yağmur suyu tankları ile yağmur suyunu toplayıp boşa gitmesini önlemeyi ve sulamada kullanmayı amaçlıyoruz."



- Edirne'de "10 Bin Pota Projesi" sürüyor



Edirne ve ilçelerinde "10 Bin Pota Projesi" kapsamında toplam 124 pota yerleştirildiği belirtildi.



Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sporu tabana yaymak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde 10 Bin Pota Projesi başlatıldığı aktarıldı.



Proje kapsamında Edirne ve ilçelerine toplam 124 pota yerleştirildiği kaydedildi.



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