Edirne'de park halindeki iki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de park halindeki iki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

A.Ö'nün kullandığı 22 ACD 712 plakalı motosiklet, Kıyık Caddesi'nde park halinde bulunan 59 KH 662 ve 22 EA 233 plakalı otomobillere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



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