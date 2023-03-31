Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "İlahi Sesler" konseri verdi

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EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından "İlahi Sesler" konseri düzenlendi.

Türk Ocağı Caddesi'nde bulunan topluluk binasında düzenlenen konser, sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk'ün idaresinde gerçekleşti.

Solistler Ahmet Batırlı, Bülent Akkoyun, Yıldıray Öztürk ve Efe Çakmak 15 ilahi eseri seslendirdi.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, AA muhabirine, konserde koro ve solo eserlerin seslendirildiğini söyledi.

Bahçe, ramazan ayının maneviyatını içeren ilahileri sanatseverlerle buluşturduklarını aktardı.





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